Climate Uncensored
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Beware Media Hype. It’s Not the El Nino!
James Hansen, Pushker Kharecha, Dylan Morgan and Jasen Vest
15 hrs ago
•
James Hansen
138
30
51
June 2026
Yes, 2026 is on Track to be the Hottest Year
James Hansen
Jun 12
•
James Hansen
229
61
80
May 2026
Pomerance
James Hansen
May 22
•
James Hansen
87
12
15
Exxon
James Hansen
May 7
•
James Hansen
103
17
27
April 2026
2026 On Track for Warmest Year
James Hansen
Apr 30
•
James Hansen
156
10
58
Super-Duper El Nino
James Hansen, Pushker Kharecha, Dylan Morgan and Jasen Vest
Apr 15
•
James Hansen
193
25
41
March 2026
Super El Nino? Super Warming is the Main Issue.
James Hansen
Mar 20
•
James Hansen
291
70
96
Runaway Climate: The Point of No Return
James Hansen
Mar 6
•
James Hansen
292
86
91
February 2026
Politics
James Hansen
Feb 19
•
James Hansen
88
60
18
Another El Nino Already? What Can We Learn from It?
James Hansen, Pushker Kharecha, Dylan Morgan and Jasen Vest
Feb 6
•
James Hansen
252
37
68
January 2026
Fix Our Forests Fiasco
James Hansen
Jan 30
•
James Hansen
124
86
51
Mavericks
James Hansen
Jan 22
•
James Hansen
74
12
15
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